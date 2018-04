Tennet verbaasd na storing op Schiphol

De beheerder van het hoogspanningsnet, Tennet, had niet verwacht dat het uitvallen van twee verbindingen vannacht in Amsterdam-Zuidoost tot het stilvallen van het inchecksysteem op Schiphol zou leiden. Maar Tennet sluit niet uit dat de storing in Zuidoost een spanningsdip op Schiphol heeft veroorzaakt.

Schiphol zegt dat de problemen in Zuidoost vermoedelijk een spanningsdip in de elektriciteitsvoorziening hebben veroorzaakt. Dat zou betekenen dat de luchthaven tijdelijk minder stroom heeft gehad. Daardoor werd direct overgeschakeld op noodstroom. "Maar het kost tijd voordat alles weer volledig operationeel is", schrijft een woordvoerder.

Dips onvermijdelijk

Hoogleraar Han Slootweg van de Technische Universiteit Eindhoven vindt een spanningsdip geen voor de hand liggende verklaring. "Dips in de netspanning zijn onvermijdelijk. Ze komen ook heel regelmatig voor. Het is daarom zaak dat kritische systemen zo worden ontworpen dat een spanningsdip zo min mogelijk impact heeft."

Slootweg kan zich niet voorstellen dat dit een gewone spanningsdip was. "Want dan zouden er veel vaker dit soort toestanden zijn. Ik ben daarom heel benieuwd naar de evaluatie van Schiphol."

AMC

Het Academisch Medisch Centrum (AMC), gevestigd in Amsterdam-Zuidoost, heeft weinig last gehad. "Het AMC heeft een eigen energiecentrale die altijd de vitale functies van het ziekenhuis van stroom voorziet", zegt een woordvoerder. "Op het moment dat er een stroomstoring is, neemt onze eigen centrale alle belangrijke functies over."

Toch kon ook hier een apparaat even niet gebruikt worden: de CT-scan. Dat duurde 20 minuten.