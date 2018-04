'Er bestaan nog veel mythes over operatie Market Garden'

"Ik denk dat we een brug te ver gaan." Het is een van de bekendste en meest onheilspellende analyses van een WO II-strijdplan: de waarschuwende woorden van generaal Browning tegen veldmaarschalk Montgomery over operatie Market Garden. Niet voor niets de titel van de bestseller over de Slag om Arnhem en de beroemde film die erop gebaseerd is.

In zijn nieuwe boek De Slag om Arnhem betwijfelt militair historicus Antony Beevor of die woorden toen echt gebruikt zijn. "Misschien dat iemand mijn ongelijk kan bewijzen, maar ik kan er niets over vinden in de gedetailleerde verslagen van de briefing. Bovendien had Browning Montgomery die dag helemaal niet ontmoet. Montgomery had toen de hele ochtend en een deel van de middag een ontmoeting met opperbevelhebber Eisenhower."

Het moge duidelijk zijn: Beevor, bekend van bekroonde werken over Stalingrad en de val van Berlijn, heeft genoeg aan te merken op het bestaande beeld van Market Garden. "Het heeft geen zin een nieuw boek te schrijven tenzij je denkt dat je iets kan toevoegen op basis van je bronnen", zegt hij. "Er zijn al veel boeken geschreven over Market Garden, maar er is genoeg om opnieuw te onderzoeken. Er bestaan veel mythes die afleiden van wat er echt gebeurd is, en wat er fout ging."