Noord-Koreaanse staatskrant: Moon bracht 'warme groeten' aan Kim

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft gisteren zijn warme groeten gebracht aan Kim Jong-un. Zo bericht de Noord-Koreaanse staatskrant Rodong Sinmun over de ontmoeting tussen de Koreaanse presidenten, zonder daarbij te vermelden dat "de grote leider" Kim hetzelfde terugdeed.

"Het was vooral ter eer en glorie van hem", zegt correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1 Journaal. Het nieuws over de ontmoeting van Kim met Moon stond op de voorpagina en op zes pagina's in de krant. Voorafgaand was er met geen woord over de topontmoeting gerept. En ook over de geplande top met president Trump eind mei of begin juni wordt vooralsnog gezwegen.

Voor het eerst werd in de Noord-Koreaanse staatskrant geschreven over nucleaire ontwapening. Heel opmerkelijk, vindt De Vries. "In een land waar de staatspropaganda jarenlang puur gericht is geweest op het promoten van het kernprogramma, en waar leerlingen graag kernfysicus of raketwetenschapper willen worden, moet dat wel apart overkomen."

Bloedverwantschap

Het staatspersbureau KNCA noemde de top een "keerpunt" voor het Koreaanse schiereiland. De landen hadden een "openhartige uitwisseling" van denkbeelden die beide partijen aangaan, zoals het verbeteren van de relaties, vrede en denuclearisatie van het schiereiland.

De avond eindigde met een diner in een "vriendschappelijke sfeer met gevoelens van bloedverwantschap", schreef het persbureau.

Zwitsers accent

Op de voorpagina's in het zuiden stonden in de koppen woorden als "hereniging", "vrede" en "gezamenlijkheid". China juicht de poging van Noord-Korea om aansluiting te vinden bij de zuiderburen toe. Ook bood het land aan te helpen bij denuclearisering van het noorden en bij het stichten van vrede op het schiereiland.

In Japan klinkt, net als in het westen, meer voorzichtigheid en wordt een slag om de arm gehouden. Eerdere afspraken met de familie Kim, die niet werden nagekomen, worden aangehaald.

De topontmoeting tussen Kim en Moon was voor de South China Morning Post aanleiding om zich te verdiepen in het accent van Kim. De krant kwam tot de conclusie dat hij een Zwitserse tongval heeft. De Noord-Koreaanse dictator heeft een aantal jaar op een kostschool in Bern gezeten.