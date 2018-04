Kamer bezorgd om banden As Soennah-moskee met omstreden geldschieter

De Tweede Kamer maakt zich zorgen om de banden die de As Soennah-moskee in Den Haag onderhoudt met een omstreden financier uit Koeweit. Onder anderen PVV-leider Geert Wilders wil snel een debat met premier Rutte over de zaak.

Gisteren werd via Nieuwsuur en de NRC bekend dat de inlichtingendienst AIVD de gemeente Den Haag er vorig jaar vertrouwelijk van op de hoogte bracht dat de moskee geld krijgt van een Koeweitse liefdadigheidsinstelling die in verband wordt gebracht met terrorisme.

Onverantwoord

"Het openhouden van zo'n moskee is levensgevaarlijk en onverantwoord. Snel Kamerdebat met de premier!", schrijft Wilders op Twitter. De SP roept de overheid op om actie te ondernemen. "Wederom bevestiging noodzaak financiering uit Golfstaten van moskeeën te stoppen en nu ook echt actie te ondernemen als overheid", schrijft Kamerlid Sadet Karabulut.

Ook Gert-Jan Segers (CU) en Pieter Omtzigt (CDA) maken zich op Twitter druk om de zaak.