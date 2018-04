'Nederland is verzot op onze muziek, maar niet op ons'

De Nederlandse woonwagencultuur wordt bedreigd en gemeenten hebben te weinig oog voor de mensenrechten in hun woonwagenbeleid. Dat schrijft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Woonwagenbewoners Paula en Rolus Bloemers uit Oss zijn blij met de actie, zeggen de tante en neef in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. "We zijn toch een multiculturele samenleving? Nou, voor ons er is er geen plek in die samenleving!"

Betonblok als iemand verhuist

Hoewel het niet altijd makkelijk is, zijn de twee dol op het leven op een woonwagenkamp. "Ik zou niks anders willen. Het is een beetje alsof je met vrienden naar de camping gaat. Nou, zo leven wij het hele jaar", zegt Rolus enthousiast.

Wie er geboren wordt, wil er blijven wonen, maar juist dat wordt steeds lastiger. "Als er bij ons iemand overlijdt of verhuist, wordt er een betonblok op zijn woonwagenplek gezet", aldus Paula. Zo verdwijnen er voortdurend standplaatsen. Als voorzitter van belangenorganisatie Travellers United Nederland strijdt zij tegen dit zogeheten uitsterfbeleid.