Nieuwe staatsiefoto's van Willem-Alexander en Máxima

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft ook nieuwe portretfoto's naar buiten gebracht van het koninklijk gezin. Daarbij zijn ook nieuwe foto's van prinses Amalia, Alexia en Ariane.

Ook maakte fotograaf Erwin Olaf wat lossere foto's van het koninklijk gezin tijdens een sessie in de Burgerzaal van het paleis. Willem-Alexander werd daarnaast nog gefotografeerd in de Mozeszaal, waar zijn moeder in 2013 afstand deed van de troon.