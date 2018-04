Willem-Alexander: de verbindende koning die soms iets te gewoon is

Oosterhout denkt dat deze filmpjes Willem-Alexander alleen maar in de kaart spelen. "Nederlanders houden van zelfspot en zo lijkt het net alsof de koning dat zelf doet. Dat ervaren mensen denk ik positief."

De koning wordt te kijk gezet, maar nooit gemeen afgezeken in Lucky TV, vindt Van Asseldonk. En het beeld sluit volgens hem aan bij het imago van de koning. "Het is geen nadeel, omdat het in kern wel klopt wat de mensen van hem denken."

Dus?

Onder de streep vinden de deskundigen dat Willem-Alexander in vijf jaar is gegroeid als koning. Hij is veel dichter tot de Nederlanders gekomen dan zijn moeder als koningin. En de economie is steeds verder op de voorgrond beland.

"Zijn strategie komt best aardig uit de verf", zegt Oosterhout. Met als kanttekening dat de koning niet té normaal moet gaan doen.

"Hij is steeds zelfverzekerder en losser geworden", sluit Van Asseldonk af. "Maar we moeten ons tegelijkertijd realiseren dat we hem niet echt kennen. Want elk openbaar optreden is tot achter de komma voorbereid."