De supreme gentleman: inspireerde hij de aanslagpleger in Toronto?

Een paar minuten voor de 25-jarige Alek Minassian inreed op een groep voetgangers in Toronto, plaatse hij een even opvallend als bizar bericht op Facebook. "De Incel Rebellion is al begonnen", schreef hij. "We zullen alle Chads en Stacys omverwerpen. Gegroet zei de Supreme Gentleman Elliot Rodger!" Het bericht is authentiek, bevestigde Facebook gisteren al, en is verwijderd.

Een precies motief voor de aanslag, die maandag het leven kostte aan tien mensen, heeft de politie nog altijd niet gegeven. Maar wat bedoelde Minassian met de Incel Rebellion? En wie is Elliot Rodger?

Incels

Op fora als 4chan en Reddit zijn er hele groepen met 'incels', naar het Engelse involuntarily celibate: mannen die wel seks willen, maar het niet kunnen krijgen.

In die groepen worden termen gebruiken als 'chads', mannen die succes hebben bij de vrouwen, en 'stacy's', schijnbaar onbereikbare vrouwen die de 'incels' afwijzen. Reddit verwijderde in december nog een hele subgroep met incels. Sindsdien is er een kat-en-muisspel tussen moderatoren van de website en gebruikers, die steeds maar weer nieuwe groepen voor incels aanmaken. Veel gebruikers zijn ook uitgeweken naar Incels.me, een site die claimt zo'n 5000 gebruikers te hebben.