Krijgen arbeidsgehandicapten straks minder dan het minimumloon?

De Tweede Kamer praat vandaag met staatssecretaris Van Ark over haar plan om arbeidsgehandicapten minder dan het wettelijk minimumloon te betalen. Volgens de bewindsvrouw is dat gemakkelijker voor werkgevers en zijn die daardoor bereid om meer mensen met een beperking aan te nemen.

De vraag is of Van Ark haar voorstel er ongeschonden doorheen krijgt, want er is veel kritiek. Wat zeggen de tegenstanders? En wat is eigenlijk 'loondispensatie'?