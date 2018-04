Coalitie heeft nog veel vragen bij plan arbeidsgehandicapten

D66 en de ChristenUnie gaan nog eens kritisch kijken naar het plan van staatssecretaris Van Ark om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Vanmorgen was daar een hoorzitting over, waar ongeveer iedereen zei dat het "nog complexer" wordt.

Van Ark wil juist dat het voor werkgevers eenvoudiger wordt om gehandicapten aan te nemen; ze betalen alleen nog voor de gewerkte uren en de werknemer vraagt vervolgens zelf bij de gemeente een uitkering aan om tot het minimumloon te komen (loondispensatie). Werkgevers hebben dan met minder regels en loketten te maken, is de redenering.

Maar bij de hoorzitting zeiden allerlei organisaties dat het er allemaal niet gemakkelijker op wordt. Werknemers met een gedeeltelijke bijstandsuitkering bouwen bijvoorbeeld geen pensioen op en als ze werkloos worden hebben ze geen recht op WW. Door die onzekerheden zouden ze worden afgeschrikt om te gaan solliciteren.

Afwegen

D66-Kamerlid Raemakers zegt dat hij zich in aanloop naar het debat volgende week in de Kamer nog eens wil buigen over de vraag of er door het voorstel echt wel meer mensen aan het werk komen en of dat ook lonend is voor hen. Dat geldt ook voor Bruins van de ChristenUnie. Hij wil de positieve en negatieve effecten van de wet nog eens goed tegen elkaar afwegen.

CDA en VVD blijven het plan van Van Ark in grote lijnen steunen. Het debat in de Tweede Kamer is waarschijnlijk volgende week donderdag.