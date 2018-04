Griekenland houdt migranten toch weer vast, zorgen bij organisaties

Mensenrechten- en hulporganisaties zijn bezorgd over plannen van de Griekse regering om nieuwe migranten die uit Turkije komen toch weer op de eilanden vast te houden. Vorige week bepaalde de hoogste Griekse bestuursrechter nog dat deze migranten hun asielaanvraag niet op de eilanden te hoeven afwachten en mogen doorreizen naar het vasteland.

De uitspraak geldt niet voor de ruim 15.000 migranten die al op de eilanden zitten. Zij verblijven daar vaak in zogenoemde hotspots onder slechte omstandigheden.

Tussentijdse regeling

Het Griekse ministerie van Migratie heeft een wetsvoorstel ingediend, waarin wordt voorgesteld om nieuwe migranten toch weer vast te houden. Totdat die wet van kracht is, geldt een tussentijdse regeling die bepaalt dat migranten de eilanden niet mogen verlaten. Het wetsvoorstel wordt sinds vandaag in het parlement besproken. Wanneer erover wordt gestemd, is niet duidelijk.

Human Rights Watch, Amnesty International en meer dan twintig andere organisaties zeggen dat de Griekse regering de beslissing van de rechter naast zich neerlegt en in strijd handelt met Griekse en internationale regels.

Sinds eind vorige maand neemt het aantal migranten dat de oversteek maakt vanuit Turkije weer toe. Tussen januari en april kwamen ongeveer 7000 asielzoekers aan op de Griekse eilanden. Dat is volgens de Griekse minister van Migratie bijna drie keer zo veel als een jaar eerder.

Kwetsbare groepen

In 2016 besloot de Griekse immigratiedienst dat asielzoekers in de hotspots moesten blijven totdat duidelijk was of ze asiel zouden krijgen of terug moesten naar Turkije. Alleen kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen of ernstig zieken mochten doorreizen naar het vasteland.

De rechter oordeelde vorige week dat de keuze om migranten in de hotspots vast te houden onevenredig veel druk op de eilanden heeft gelegd en negatieve gevolgen heeft voor de economie en het toerisme.