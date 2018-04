Migranten Griekenland mogen asielaanvraag op vasteland afwachten

De Griekse immigratiedienst besloot in mei 2016, vlak na de deal over migranten tussen de Europese Unie en Turkije, dat asielzoekers in de hotspots moesten blijven tot duidelijk was of ze asiel zouden krijgen of terug moesten naar Turkije. Alleen kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen, kinderen die alleen reizen en ernstig zieken mogen van de eilanden naar het vasteland.

De Grieken kwamen tot dat besluit onder druk van Brussel, dat er veel aan is gelegen om zo veel mogelijk migranten terug te sturen en Turkije ook miljoenen betaalt om hen op te vangen.

Nieuwe wetten

De rechter oordeelt nu dat de keuze om migranten in de hotspots vast te houden onevenredig veel druk heeft gelegd op de eilanden, en negatieve gevolgen heeft voor de economie en het toerisme.

Wat deze uitspraak voor gevolgen heeft, is niet meteen duidelijk. Griekse media berichten dat de overheid maatregelen wil nemen, mogelijk via nieuwe wetten, om te voorkomen dat asielzoekers op het vasteland worden opgevangen.

De Griekse regering en de EU zijn waarschijnlijk bang voor een aanzuigende werking, zegt correspondent Conny Keessen, hoewel ook daar nog weinig over te zeggen is. Het aantal asielzoekers dat vanuit Turkije naar Griekenland komt is al enige tijd aan het toenemen.