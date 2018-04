Wiebes legt in dividend-notitie verband met Shell en gasbesluit

In het stuk staat: "Bovendien moeten met de grote beursfondsen, indien zij definitief voor Nederland kiezen, afspraken worden gemaakt over aanvullende investeringen in Nederland en gewijzigde arrangementen in de fiscaliteit of m.b.t. de aardgaswinning, waardoor wezenlijke extra belastinginkomsten te verwachten zijn."

Van de multinationals die genoemd worden in het dividendbelastingdossier is Shell het enige bedrijf dat ook bij de gaswinning betrokken is. Het kabinet voert op dit moment belangrijke onderhandelingen met Shell over de financiële gevolgen van het dichtdraaien van de gaskraan.

Shell loopt daardoor mogelijk inkomsten mis en moet ook een deel van de schade van de Groningers betalen. De NAM, waarvan Shell een van de eigenaren is, houdt rekening met 3 tot 6 miljard euro aan kosten in verband met aardbevingsschade.