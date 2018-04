Dit is hem: de nieuwe 3D-kaart van de Melkweg

Voor de leek ziet de kaart er op het eerste gezicht niet veel anders uit dan de bekende plaatjes van de Melkweg, maar verborgen in dat beeld is een enorme berg nieuwe informatie. Gaia heeft van meer dan een miljard sterren de exacte afstand bepaald en gegevens verzameld over diameter, hun levensfase, oppervlaktetemperatuur en helderheid.

Hoeveel nieuws er in al die data te vinden is, is pas goed te zien in de video's die de Europese ruimtevaartorganisatie heeft gemaakt. Omdat van alle gemeten sterren de exacte positie nu bekend is, zijn er 3D-animaties mogelijk en kun je in een van de filmpjes tussen 96 miljoen sterren doorvliegen.

Tot nu toe moesten astronomen het doen met oude gegevens van een eerdere satelliet, Hipparcos, en met de eerste bulk gegevens van Gaia die in 2016 werd vrijgegeven. Die dataset omvatte nog 'maar' een paar miljoen sterren.