'Nieuwe proef contactloos betalen in OV deze zomer'

De ene proef is pas net gestrand en de volgende is alweer aangekondigd: deze zomer start een nieuw experiment om met een mobiele telefoon of bankpas te betalen in het openbaar vervoer. Mastercard en Visa werken mee aan het experiment, schrijft het AD.

Het nieuwe experiment wordt gehouden in de trams in Den Haag en op het NS-traject Leiden-Den Haag. Reizigers op die trajecten kunnen straks contactloos inchecken met hun smartphone of bankpas. Saldo opladen hoeft dan niet meer.

Probleemloos

Gisteren maakte Translink, het bedrijf achter 'OV-chip mobiel', bekend dat een andere proef met contactloos betalen 15 juni stopt. De verschillende ict-systemen werkten niet goed samen, waardoor gebruikers niet konden inloggen en de applicatie vaak vastliep.

Met een nieuwe technologie, die werkt met een NFC-chip, zou deze proef wel moeten werken. Zo'n chip zit in alle huidige bankpassen en moderne smartphones. Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland zegt in de krant dat het systeem met deze chip "op diverse plekken op de wereld probleemloos werkt".

In Londen maakten reizigers al zo'n 1 miljard 'contactloze ritten' met de metro. Volgens Translink is het openbaar vervoer in Nederland wel wat ingewikkelder omdat de ov-chipkaart hier in heel het land werkt, met verschillende vervoerders.