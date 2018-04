Proef met OV-chip op mobiel mislukt

De proef om met een mobiele telefoon te betalen in het openbaar vervoer stopt 15 juni. Dat heeft Translink, het bedrijf achter 'OV-chip mobiel', laten weten aan de 8000 deelnemers van de proef.

Het idee van de app is dat ov-reizigers niet meer hoeven in- en uit te checken met een pasje, maar dat gewoon met hun smartphone kunnen doen.

Direct na de introductie vorig jaar mei stuitte gebruikers op problemen. Het aanmelden bleek ingewikkeld en de app liep geregeld vast. Volgens een woordvoerder van Translink zijn de gebruikers op dit moment wel tevreden, maar blijft de techniek achter.

In totaal is 2,2 miljoen euro in de proef geïnvesteerd.

Volgens een woordvoerder zoekt het bedrijf op dit moment al naar nieuwe technieken om reizigers alsnog met hun mobiel te kunnen laten betalen.

Aanfluiting

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV spreekt van een aanfluiting. "Het is heel veel reizigers ├╝berhaupt niet gelukt om aan de proef mee te doen omdat ze maar liefst drie apps op hun telefoon moesten installeren, hetgeen vaker niet dan wel lukte door allerlei problemen."

Volgens de organisatie hadden reizigers vaak last van technische storingen, incompatibiliteit van telefoonsoftware met de software van de chips en problemen bij telecomproviders. Ook zouden meningsverschillen tussen Translink en de telecomproviders een rol hebben gespeeld.