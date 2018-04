Waarom willen die mariniers nou toch niet naar Zeeland?!

Het begint een soap van formaat te worden: de voorgenomen verhuizing van de kazerne van het Korps Mariniers van Doorn naar Vlissingen in 2022. Terwijl de provincie Zeeland de mariniers in promotiecampagnes alvast welkom heet, wordt het verzet van het korps tegen de verhuizing steeds groter.

Gisteren sprak James Mac Mootry, commandant van het Korps Mariniers, zich in mariniersblad Qua Patet Orbis uit tegen de voorgenomen verhuizing. Hij is bang dat de vertrouwde sociale omgeving van mariniers wegvalt, omdat hun gezinnen mogelijk niet meeverhuizen. Dit zou volgens de commandant een verdere leegloop van het korps tot gevolg kunnen hebben.

Eind maart werd een petitie tegen de verhuizing van de marinekazerne binnen enkele dagen bijna 9000 keer ondertekend. Inmiddels staat de teller boven de 12.000.

Cadeautje?

Het politieke besluit om te verhuizen werd al in 2012 genomen door toenmalig minister van Defensie Hans Hillen. In een interview met RTV Utrecht eerder deze maand zei hij zich te verbazen over de recente ophef. "Mijn besluit van destijds is goed doordacht en dat er nu zes jaar na dato weer over gesproken wordt, is wel wat laat."

De suggestie die onder meer oud-VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes deed in haar boek - ze stelde dat de bouw van de kazerne in Vlissingen een cadeautje was van Hillen aan partijgenoot en toenmalig commissaris van de Koningin in Zeeland Karla Peijs - deed Hillen in het interview af als onzin: "Als iedereen maar interessant wil doen over de ruggen van een ander en we gaan er ook nog aandacht aan besteden, dan maken we sommige mensen veel te belangrijk."

Tv-programma Zondag met Lubach besteedde deze maand aandacht aan de verhuizing van de kazerne: