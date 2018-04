Commandant is tegen verhuizing marinierskazerne naar Vlissingen

De commandant van het Korps Mariniers is tegen de voorgenomen verhuizing van de kazerne vanuit Doorn naar Vlissingen en roept op de beslissing te heroverwegen. Dat schrijft hij in mariniersblad Qua Patet Orbis (QPO).

Brigadegeneraal der Mariniers James Mac Mootry maakt zich zorgen over het thuisfront van mariniers, verdere leegloop en problematische werving.

Als mariniers onverwacht worden ingezet, wat bijvoorbeeld gebeurde na orkanen Irma en José, is het volgens Mac Mootry belangrijk dat partners en gezinnen terug kunnen vallen op een vertrouwde sociale omgeving. Die is na de verhuizing verder weg, wat zou leiden tot meer zorgen. En als gezinnen niet meeverhuizen, zou dat een jarenlang weekendhuwelijk betekenen en "kinderen die zich afvragen wie toch die man is die iedere zondag het vlees snijdt". Hierdoor komen mariniers in een "uitermate lastige spagaat".

Nachtmerriescenario

De commandant is bovendien bang dat nog meer mensen het Korps gaan verlaten als de verhuizing doorgaat. De gaten die ervaren en specialistische kaderleden achter zouden laten, kunnen volgens hem veiligheid negatief beïnvloeden." Hij vraagt zich ook af of er genoeg interesse is om bij het Korps te komen als de kazerne in Zeeland staat. De uitstroom en het wervingsprobleem samen noemt hij een "nachtmerriescenario".

De column is opmerkelijk, omdat militairen worden geacht zich niet openlijk met politieke beslissingen te bemoeien.

Mac Mootry's zorgen zijn bij Defensie bekend, laat een woordvoerder weten. "Het onderzoek naar de vertrekredenen van mariniers loopt nog. Wij willen dat onderzoek afwachten."