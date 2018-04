Activisten willen lawaai maken tijdens Nationale Dodenherdenking

De actiegroep 'Geen 4 mei voor mij' roept op om tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei lawaai te maken. De oproep is op Facebook geplaatst. Tot nu toe heeft een handvol mensen aangegeven dat ze met de lawaaidemonstratie willen meedoen.

De antiracismeactivisten zijn het zat dat tijdens de herdenking op de Dam naar hun mening alleen wordt stilgestaan bij de witte slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. "Terwijl er in Nederlands-Indië 4 miljoen doden vielen door oorlogsgeweld. Niet-witte levens tellen blijkbaar niet mee in Nederland."

Ook vinden de activisten het onverteerbaar dat aan de ene kant wordt gesteld dat op 4 mei geen daders worden herdacht en aan de andere kant wel wordt stilgestaan bij militairen die sneuvelden in Nederlands-Indië tijdens de dekolonisatieoorlog (politionele acties). Dat was in hun ogen een volkerenmoord op 150.000 moslims, die toentertijd bovendien Nederlandse onderdanen waren.

Gelaten

Het Comité 4 en 5 Mei, dat de Nationale Dodenherdenking op de Dam organiseert, reageert gelaten op de oproep. "Iedereen kan een aankondiging op Facebook plaatsen. We kiezen ervoor om niet op iedere post te reageren", zegt een woordvoerder. "We gaan hier niet verder op in."

'Geen 4 mei voor mij' kwam twee jaar geleden in het nieuws na een oproep om de Dodenherdenking te boycotten. Onder de mensen die nu op Facebook zeggen dat ze meedoen met de lawaaidemonstratie, zijn aanhangers van de extreem-linkse actiegroep de Grauwe Eeuw. Die club is bekend van een doodsbedreiging tegen Sinterklaas, het bekladden van VOC-monumenten en de kritiek op TivoliVredenburg vanwege het organiseren van een kinderfeest met cowboys en indianen.