Activist: geen spijt, doodsbedreiging Sinterklaas was een grap

Van Zeijl is de leider van de extreemlinkse actiegroep De Grauwe Eeuw. Zijn uitspraak staat volgens hem volledig los van deze groep.

De activist had in oktober online een discussie over hoelang het protest tegen het sinterklaasfeest nog door moest gaan, zegt hij. Hij postte: "Zit niets anders op, we moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten". "Dubbele prijs als (...) alle kinderen er getuigen van zijn (...) en massaal onder zijn hersens en botsplinters bedekt zitten."

Bedreigingen

De post was volgens de activist niet voor de massa bedoeld. Hij had naar eigen zeggen "wel kunnen weten" dat zijn uitlating breed zou worden uitgemeten. In een eerdere blogpost schreef hij dat de post bedoeld was om viral te gaan.

Het OM kijkt of het Van Zeijl gaat vervolgen voor het plaatsen van opruiende teksten. De activist dringt zelf aan tot snelle vervolging. Hij vindt dat hij nu via de media wordt veroordeeld. Op internet is hij meerdere keren bedreigd vanwege zijn uitspraken.