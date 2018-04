'Geloofwaardigheid van kabinet staat op het spel in kwestie dividendbelasting'

De top van het kabinet en de coalitiepartijen buigen zich vandaag opnieuw over de oplaaiende discussie over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. In het wekelijkse coalitieoverleg zal vanochtend de verdedigingslinie worden besproken op de aanhoudende kritiek over het kabinetsplan.

Mogelijk deze week debatteert de Tweede Kamer over niet-openbare memo's over de gevolgen van dit belastingvoordeel voor internationale bedrijven. Het wordt een zwaar debat voor het kabinet, zegt NOS-verslaggever Xander van der Wulp op NPO Radio 1. "De geloofwaardigheid staat op het spel."

Het gaat om het aanzien van de premier en dat is een "pijnlijke plek" voor Rutte, zegt Van der Wulp. "Men vraagt zich af of hij een leugenaar is of dat hij leidt aan dividend-dementie."

Schimmigheid

Over het wel of niet bestaan van ambtelijke stukken over de voor- en nadelen van de dividendbelasting is de afgelopen maanden veel schimmigheid ontstaan. De afschaffing kost 1,4 miljard euro, heeft in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan en zorgde bij de presentatie van het regeerakkoord onmiddellijk voor veel kritiek.

De oppositie vroeg zich af waar het besluit opeens vandaan kwam. Partijen vermoeden dat de werkgeversorganisatie grote druk heeft uitgeoefend en het belastingvoordeel bij de coalitie heeft afgedwongen.

De PvdA, SP en GroenLinks hameren daarom op achterliggende informatie, maar die krijgen ze niet. Eerst zei de premier en andere deelnemers aan de formatie dat er "naar hun beste weten geen memo's over bestaan". Vrijdag bleek dat er wel stukken zijn, maar dat die niet openbaar gemaakt worden, omdat het de vertrouwelijkheid van de formatie zou schaden. "Dan maak je het bijna onmogelijk om een kabinet te vormen", zei Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Speciale memo

Rutte blijft herhalen dat hij de memo's niet kent, maar dat het wel goed kan zijn dat die stukken er geweest zijn. Vanmorgen meldde De Telegraaf dat VVD-minister Wiebes de ambtelijke stukken wel heeft gezien. In zijn toenmalige rol als staatssecretaris van Financiƫn kreeg hij eind augustus een speciale memo over de afschaffing van de dividendbelasting, schrijft de krant.

De oppositiepartijen willen de memo's zien, omdat ze vermoeden dat daarin staat dat de regeling heel duur is en er geen effect gegarandeerd is op het aantrekkelijker maken van Nederland als vestigingsplaats voor internationale bedrijven, zoals het kabinet zegt.