D66 wil dat bemiddelingsbureaus pgb's verdwijnen

D66 wil af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget (pgb). D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp heeft samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en belangenorganisatie Per Saldo een plan opgesteld waarmee fraude met pgb's wordt teruggedrongen.

"Het is verschrikkelijk dat geld dat bedoeld is voor goede zorg, door sommige mensen misbruikt wordt voor auto's en een flinke bankrekening", schrijft Bergkamp in een persverklaring. Daarom willen de drie partijen dat de bemiddelingsbureaus binnen twee jaar verdwijnen en dat er gewaarborgde hulp komt voor pgb-houders die hun eigen administratie niet kunnen doen.

In de verklaring schrijven de opstellers van het plan dat vorig jaar vermoedens van fraude waren bij 20 procent van de 12.000 pgb's die via Zilveren Kruis zijn uitbetaald. Directeur Gerrits van de verzekeraar vindt dat er iets tegen moet worden gedaan. "Het pgb is een prachtig instrument dat klanten veel vrijheid geeft in het regelen van zorg. Helaas wordt daar soms misbruik van gemaakt."

Fraudegevoelig

Mensen met een pgb hebben de mogelijkheid zelf hun langdurige zorg in te kopen. Bemiddelingsbureaus kunnen ze daarbij helpen met advies, hulp bij de administratie en bemiddeling bij het vinden van een zorgverlener. Vaak gaat het om budgetten van duizenden euro's per jaar.

Er bestaan gevallen waarbij de bureaus alles voor de pgb-houders doen, inclusief het innen van het geld en het leveren van de zorg. Dat maakt de bemiddelingsbureaus fraudegevoelig. Er zijn geen diploma's of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om een zorgbedrijf te beginnen en het pgb te beheren van cliënten met een psychiatrische achtergrond of lichte verstandelijke beperking.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) riep eerder op tot het creëren van meer mogelijkheden om fraude met de pgb's aan te pakken. Dat deed de NZa na onderzoek naar problemen met het terugvorderen van onterecht uitbetaald pgb-geld. Eerder was ontdekt dat er in 2016 18,9 miljoen euro onterecht is gedeclareerd in de zorg. 13,5 miljoen euro daarvan betrof fraude met pgb's.