VS blij met Noord-Koreaans kernbesluit, Japan kritischer

Internationaal wordt voorzichtig positief gereageerd op het besluit van Noord-Korea om per direct geen atoom- en raketproeven meer uit te voeren. Omdat de testen altijd tot internationale spanningen leidden zijn veel landen blij, maar nog liever zagen ze dat Kim Jong-un zijn arsenaal afbouwt.

Het meest enthousiast reageerde de Amerikaanse president Trump, die al enkele maanden toenadering zoekt tot Kim. "Dit is goed nieuws voor Noord-Korea en de wereld - een doorbraak. Ik zie uit naar onze top", twitterde hij kort na bekendmaking. Enkele uren later volgde nog een tweet met "Er wordt vooruitgang geboekt voor iedereen!"

Zuid-Korea verwelkomt het besluit en noemt het een "betekenisvolle vooruitgang" op weg naar een kernwapenvrije regio. De Zuid-Koreaanse president Moon heeft aanstaande vrijdag een historische ontmoeting met Kim, in mei of juni wil Trump met Kim praten.

Ontmanteling

De Japanse premier Abe, een hardliner in het conflict, is veel voorzichtiger. "Het is cruciaal wat dit betekent voor de volledige, verifieerbare en onomkeerbare ontmanteling van Noord-Korea's kernwapens, massavernietigingswapens en raketten", merkt hij op.

De Noord-Koreaanse staatstelevisie repte daar met geen woord over. Integendeel, een presentator benadrukt dat de testen niet meer nodig zijn omdat alle doelen behaald zijn. "We gaan ons nu richten op de versterking van onze socialistische economie", legde ze uit.

Zo maakte de Noord-Koreaanse televisie het nieuws bekend: