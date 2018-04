Rode Kruis: vluchtelingenstroom naar Griekenland groeit sterk

Het aantal vluchtelingen dat van Turkije via de landgrens de oversteek waagt naar Griekenland is in korte tijd sterk toegenomen. Het Rode Kruis vreest voor het begin van een nieuwe crisis deze zomer; omdat het weer beter wordt en het waterpeil daalt, zullen de komende maanden vermoedelijk nog meer vluchtelingen de overtocht maken.

Afgelopen maand staken meer dan duizend mensen de grensrivier Evros, in het noordoosten van Griekenland, over. Vorig jaar waren dat er 280. Afgelopen week staken dagelijks meer dan honderd mensen de gevaarlijke rivier over.

Irak en Syrië

Het Rode Kruis weet niet wat de oorzaak is van de snelle stijging. De hulporganisatie vermoedt dat het gaat om vluchtelingen uit Irak en Syrië, maar kan dat niet bevestigen. Wel is duidelijk dat het overgrote deel van de vluchtelingen vrouwen en kinderen zijn.

"Dit is een zorgelijke ontwikkeling", zegt Ruben Cano, hoofd van het Internationale Rode Kruis in Griekenland. "Wij zien dat zwangere vrouwen en ouderen de rivier oversteken. Het is een gevaarlijke reis; zij komen totaal uitgeput in Griekenland aan."

Vluchtelingen moeten grote stukken te voet afleggen; Griekse registratiecentra bij de grens kunnen de aantallen niet aan, daarom moeten veel mensen naar Thessaloniki lopen, honderden kilometers verderop. Het Rode Kruis deelt slaapzakken, dekens en luiers uit.

Begin deze week meldden Griekse media dat er in een paar dagen tijd 500 vluchtelingen van de Turkse kust naar de Griekse eilanden waren gevaren. Volgens de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex kwamen in de eerste drie maanden van dit jaar 30 procent meer migranten naar Griekenland dan in dezelfde periode in 2017. Over zee, maar vooral via de landgrens in het noordoosten van Griekenland.