In paar dagen tijd 500 vluchtelingen naar Griekse eilanden

De afgelopen dagen zijn ongeveer 500 vluchtelingen van de Turkse kust naar Griekse eilanden gevaren. Volgens Griekse media arriveerden sinds woensdag 318 mensen op Lesbos, 94 op Chios en 125 op Samos. Op de drie eilanden zitten de opvangplekken al jaren overvol.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn dit jaar (tot en met 12 april) via Turkije 6745 mensen naar Griekse eilanden gevaren. De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex becijfert dat er de eerste drie maanden van dit jaar 30 procent meer migranten naar Griekenland zijn gekomen dan in dezelfde periode in 2017. Niet alleen via de zee, maar vooral ook via de landgrens tussen Turkije en Griekenland.

In 2016 sloot de Europese Unie een deal met Turkije om de instroom van migranten in Griekenland sterk te verminderen. Vanuit het perspectief van Europa is de deal een succes: er komen, ook nu het lente is, veel minder migranten met boten aan bij het vasteland.

Falen

De mensen die vanuit Turkije de Griekse eilanden wel weten te bereiken, worden door de overheid daar vastgehouden. Op Lesbos, Chios en Samos zitten duizenden mensen in speciaal daarvoor ingerichte hotspots. Volgens lokale burgemeesters faalt het beleid van de Griekse regering en zetten de overvolle kampen ook de voorzieningen voor de bevolking onder druk.

In de kampen lopen de spanningen tussen groepen migranten af en toe hoog op. Er wordt gevochten en de oproerpolitie grijpt soms in.