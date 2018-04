Rusland jaagt op Telegram, maar Spotify en Volvo-dealer zijn slachtoffer

Telegram is populair in landen waar de vrijheid van meningsuiting beperkt is. Dat komt doordat de berichten goed beveiligd zijn. Veel mensen in het Midden-Oosten gebruiken de app. Alleen Iran telt al 40 miljoen Telegram-gebruikers, oftewel de helft van de bevolking. Twee weken geleden blokkeerde de Iraanse overheid Telegram overigens ook.

De Russische blokkade van Telegram staat niet op zichzelf. Het land is al langer bezig grip te krijgen op het internet, vertelt correspondent Geert Groot Koerkamp in Moskou. "Een van de eerste slachtoffers daarvan was Doerov in 2014, in de hoedanigheid van topman bij VK. Rusland probeerde informatie los te krijgen over mensen die daarop zaten. Dat werd geweigerd en toen is Doerov opgestapt."

Hij vertrok daarna ook uit Rusland en verklaarde dat hij niet de intentie had om terug te keren. "Het land is op dit moment onverenigbaar met internet-ondernemerschap", zei hij destijds.

De rest van het internet

In 2016 blokkeerde Roskomnadzor het werkgerelateerde sociale netwerk LinkedIn, omdat het bedrijf gegevens van Russen buiten Rusland opsloeg.

Ict-beveiliger Groeneveld denkt dat Rusland zich misschien wel voorbereidt op een volgende stap. "Deze maand zei een adviseur van Poetin dat Rusland er klaar voor is om onafhankelijk te opereren van de rest van het internet. De blokkade van Telegram kan je ook zien als oefening om te kijken in hoeverre dat ook echt lukt."