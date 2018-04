Rusland gaat berichtendienst Telegram blokkeren

Rusland gaat de populaire berichtendienst Telegram blokkeren, meldt het Russische persbureau Tass op basis van de uitspraak van een rechtbank in Moskou. Aanleiding is een al langer lopend conflict tussen Telegram en de Russische overheid. Telegram weigert de encryptiesleutel waarmee berichten doorzocht kunnen worden door te spelen aan de geheime dienst FSB.

Telegram had in Rusland vorig jaar zes miljoen gebruikers. Hoeveel het er nu zijn, is niet duidelijk.

Met de encryptiesleutel wil de geheime dienst naar eigen zeggen gewelddadige extremisten in de gaten te houden. Eind vorige maand verloor Telegram bij de hoogste rechter een rechtszaak van de FSB. Vorige week al had de dienst de beveiligingscode moeten geven aan de geheime dienst. Dat gebeurde niet en daarom is de dienst nu geblokkeerd.

200 miljoen gebruikers

Telegram, in 2013 opgericht door de Russische broers Nikolai en Pavel Durov, claimt wereldwijd meer dan 200 miljoen gebruikers te hebben. Daarmee is de dienst een serieuze concurrent van Whatsapp.

Telegram is vooral populair in landen waar de vrijheid van meningsuiting beperkt is. Dat komt doordat de berichten goed beveiligd zijn. Naast veel Russen gebruiken veel mensen uit landen in het Midden-Oosten de app. Alleen Iran telt al 40 miljoen Telegram-gebruikers, oftewel de helft van de bevolking. Vorige week blokkeerde de Iraanse overheid Telegram en kondigde aan zelf een alternatief voor de dienst te ontwikkelen.