Berichten-app Telegram moet data afstaan aan Russische veiligheidsdienst

De berichtendienst Telegram, een concurrent van WhatsApp, moet van de hoogste rechter in Rusland samenwerken met de veiligheidsdienst FSB, de opvolger van de KGB. De encryptiesleutel waarmee de berichten worden beveiligd en het berichtenverkeer zelf moeten worden doorgespeeld aan de geheime dienst, als die erom vraagt.

Sinds september 2017 wil de FSB al toegang hebben tot de privé-gesprekken, volgen de dienst omdat ook gewelddadige extremisten gebruikmaken van Telegram. De autoriteiten willen dat berichtenverkeer en de gebruikers kunnen volgen. Telegram ging daartegen in beroep, maar heeft die rechtszaak nu verloren.

Of de dienst zich nu gewonnen geeft, is nog niet duidelijk. De advocaat van Telegram wilde tegen Russische persbureaus alleen kwijt dat het voor het bedrijf "essentieel is om het berichtenverkeer van zijn gebruikers geheim te houden".

100 miljoen gebruikers

Telegram werd in 2013 opgericht door de Russische broers Nikolai en Pavel Durov, die ook de oprichters zijn van VK, de Russische variant van Facebook. Het Telegram-hoofdkantoor en de servers staan in Berlijn.

De app heeft ongeveer 100 miljoen gebruikers. Die kunnen gratis berichten, foto's en video's versturen en een app-groep aanmaken van maximaal 5000 gebruikers.

Omstreden anti-terreurwet

Sinds begin dit jaar moest de dienst op last van Moskou al alle gegevens van Russische gebruikers bewaren. Die verplichting vloeide voort uit een strenge anti-terreurwet die in 2016 werd ingevoerd en die destijds scherp werd bekritiseerd door internetbedrijven, privacywaakhonden en de oppositie.

Als Telegram niet binnen vijftien dagen de FSB alles vertelt over de beveiligingscode, wordt de app in Rusland verboden, oordeelde het Hooggerechtshof in Moskou.