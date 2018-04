Cubaanse asielzoekers in Nederland: 'Machtswissel is leugen'

"Als ik terug ga, ben ik bang dat ik zal sterven", zegt Leo. Hij is een van de twintig Cubanen in het asielzoekerscentrum van Dronten. De Cubaan heeft er geen enkel vertrouwen in dat zijn situatie zal verbeteren nu Raúl Castro is afgetreden.

Leo is transgender en zegt dat hij in Cuba werd vervolgd vanwege zijn geaardheid én omdat zijn vader een dissident is. Hij is onderdeel van een groep van 413 Cubanen die sinds eind vorig jaar asiel aanvroeg op Schiphol. Ook Manuel zit nog in het azc en ook hij is sceptisch over de machtswissel, vertelt hij aan verslaggever Eva Wiessing: