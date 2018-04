Verwarring over alcohol, dus de onderzoeker legt het nog één keer uit

Voortman vindt de verwarring die is ontstaan spijtig, maar dat doet niets af aan het resultaat. "Het is een heel uitgebreid en degelijk onderzoek. We wisten al dat alcoholgebruik samenhangt met kans op leveraandoeningen en verschillende soorten kanker, zoals borstkanker en darmkanker. Nu weten we dat dat ook geldt voor beroertes en hartfalen."

"Hiermee is dus nog maar een keer duidelijk geworden: hoe minder, hoe beter." Volgens de onderzoeker weet de wetenschap dit al lang. "In sommige bladen staat misschien elke keer wat anders, maar de Gezondheidsraad adviseert al jaren om te matigen of helemaal niet te drinken."

Ze heeft wel een idee waarom deze boodschap misschien niet aankomt bij mensen: "Dat alcohol ongezond is, is geen populaire boodschap. Misschien zijn mensen geneigd om het daarom naast zich neer te leggen."

Overigens vindt de voedingswetenschapper dat mensen best mogen drinken, als ze maar niet denken dat ze het voor hun gezondheid doen. "Ik drink zelf ook weleens een wijntje of een biertje, net als dat ik weleens een stuk taart eet. Maar dat doe ik allemaal niet omdat het goed voor mijn gezondheid is."