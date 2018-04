Een alternatief voor Facebook? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan

De laatste weken klinkt de roep om een Facebook-alternatief misschien wel luider dan ooit. Het dataschandaal rond Facebook leidde in Nederland zelfs tot de vraag of Hyves niet kan terugkeren. Hoewel Hyves-eigenaar TMG dat niet ziet zitten, roept de discussie over privacy wel de vraag op of er iemand in het gat springt dat nu ontstaat. En of het zin heeft om aan zo'n netwerk deel te nemen.

Het Nederlandse initiatief Datong is dat van plan en wil serieuze stappen zetten. Het idee komt van onder anderen oud-PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug en Ahmed Aarad, mede-oprichter van Open Source & Overheid. "Het moet een sociaal netwerk worden waar je zeker van kunt zijn dat de data ook echt van jou zijn", zegt Oosenbrug tegen de NOS.

En een alternatief voor Facebook vormen is nog maar het begin. Datong wil ook gaan concurreren met YouTube, Dropbox en Gmail en de handel in cryptomunten mogelijk maken. Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt het een "centrale hub" in het leven van mensen. En niet alleen voor mensen in Nederland, maar voor heel Europa.