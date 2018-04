KvK: dataverkoop mag, maar we betreuren overlast

Coolen benadrukt dat de Kamer van Koophandel volledig werkt binnen de wettelijke kaders. "Mocht daar enige twijfel over bestaan dan zijn wij graag bereid om mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek."

Volgens Coolen moet nu onderzocht worden of die wettelijke kaders nog binnen de huidige tijdsgeest passen. "De digitale wereld verandert heel snel en je kunt je dus afvragen of die wettelijke kaders zoals we die met elkaar hebben afgesproken niet toe zijn aan enige actualisering."

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het twijfelachtig dat de Kamer van Koophandel data van ondernemers verkoopt aan adverteerders, terwijl ze niet met dat doel zijn verzameld. Later deze week gaat de privacywaakhond met de KvK om de tafel over deze kwestie.