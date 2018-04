Gegevens KvK-inschrijvingen gebruikt voor reclames op Facebook

Maar in dit geval gebruiken de adverteerders data die helemaal niet van hun klanten zijn. Of dat mag, laat Sharpe in het midden. "Ik kan niet ingaan op individuele gevallen, maar wij vereisen dat je een juridische grond hebt voordat je data deelt."

In dit geval is die juridische grond twijfelachtig. Zelfs als bedrijven hun eigen klantgegevens delen met Facebook, is daarvoor toestemming van die klant nodig, laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten in een reactie. In dit geval gaat het om bedrijven waarmee een Facebook-gebruiker vaak niet eens een relatie heeft.

In ieder geval is het nodig dat er een goede opt-out is, zegt privacy-onderzoeker Frederik Zuiderveen Borgesius. En die is er op dit moment niet: je kunt niet volledig voorkomen dat je data worden gedeeld.