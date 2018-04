Privacywaakhond in actie tegen datadelen Kamer van Koophandel

Gespecialiseerde databedrijfjes kopen data uit van de Kamer van Koophandel, bundelen die met andere informatiebestanden en gebruiken die kennis vervolgens om zzp'ers gepersonaliseerde advertenties te tonen. Zo krijgen mensen met een boekhoudkantoortje een andere auto aanbevolen dan loodgieters.

Geen toestemming

Wie zich nu inschrijft bij de Kamer van Koophandel, geeft geen toestemming voor het delen van data. Volgens de Kamer van Koophandel is de organisatie verplicht om informatie van bedrijven te geven en is het vragen om toestemming niet nodig, ook niet als die gegevens voor marketing worden gebruikt. De Kamer van Koophandel is ook niet van plan om dat te veranderen.