Vlaamse bedrijven vervolgd voor export chemische producten naar Syrië

In België worden drie Vlaamse bedrijven vervolgd voor het exporteren van chemische producten naar Syrië. De bedrijven hebben tussen 2014 en 2016 zonder vergunning middelen waar mogelijk saringas mee is gemaakt naar Syrië vervoerd. Dat gifgas is volgens de Verenigde Naties herhaaldelijk gebruikt door het Syrische regime tegen de eigen bevolking.

Weekblad Knack en de Duitse non-profitorganisatie Syrian Archive kwamen de illegale export op het spoor toen uit een database van de Verenigde Naties bleek dat België het enige land was dat na 2013, toen de vergunningsplicht werd ingesteld, zonder vergunning bleef exporteren naar Syrië.

Saringas

Het gaat om een groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik, een administratief kantoor en een logistiek bedrijf. In 24 leveringen naar Syrië en Libanon werd in totaal 168 ton isopropanol, 219 ton aceton, 77 ton methanol en 21 ton dichloormethaan vervoerd. Isopropanol kan worden gebruikt voor de productie van schoonmaakmiddelen en farmaceutische middelen, maar ook voor saringas.

Volgens de bedrijven stonden hun handelspartners niet op een zwarte lijst. Ze beweren dat ze niet op de hoogte waren van de vergunningsplicht.

De OPCW en de VN stelden vorig jaar vast dat het Syrische bewind twee keer saringas gebruikte in 2017. Vier jaar eerder werd het gifgas ingezet in Oost-Ghouta. Daarbij vielen honderden doden. Het is niet duidelijk of het gas ook werd gebruikt bij de aanval op Douma, eerder deze maand.