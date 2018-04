Nederlandse Netflix-serie gaat over studenten en demonen uit Gouden Eeuw

De allereerste Nederlandse Netflix-serie heeft vooralsnog geen naam, maar de streamingdienst heeft vandaag wel nieuwe details bekendgemaakt. De show, die begin vorige maand werd aangekondigd, bestaat uit acht afleveringen van een half uur.

De serie hint volgens de makers naar de meedogenloze Nederlandse geschiedenis waarop onze welvaart deels is gebaseerd. "In het vrijgevochten Amsterdam geniet een groep jonge studenten van alles wat het leven ze biedt: rijkdom, seks en macht, tot ze een verborgen toegang naar een demonische wereld uit de Gouden Eeuw openen", schrijft Netflix in een persbericht.

Het verhaal is bedacht door filmregisseur Pieter Kuijpers (Riphagen, Van God Los). Kuijpers vindt het een eer om met Netflix samen te werken. "Het is een van de grootste en beste spelers in de wereld van drama en film", zegt hij. Schrijverscollectief Winchester McFly, bekend van onder meer de filmhit Bankier van het Verzet, zal zich buigen over het script.

Investeren

Netflix telt wereldwijd meer dan 125 miljoen abonnees in ruim 190 landen. Gezamenlijk kijken zij meer dan 140 miljoen uur series en films per dag. In Nederland hebben naar schatting zo'n twee miljoen mensen een Netflix-abonnement.

Begin dit jaar werd Netflix op de vingers getikt door de Raad van Cultuur. In een rapport schreef de raad dat buitenlandse streamingsdiensten meer moeten investeren in Nederlandse producties. Publieke en commerciƫle omroepen moeten al voldoen aan dit soort wettelijke voorschriften en die moeten er volgens de raad ook komen voor video-on-demand-platforms als Netflix.