'Waggelen is voor de designerkat zelf niet schattig'

Een kale kat die snel verbrandt in de zon en slecht kan jagen door zijn korte beentjes. De bambino sphynx is volgens Stichting Dier&Recht een designerkat die lijdt onder zijn "extreme uiterlijk". Dat is verboden, maar ze worden volgens de stichting nog steeds gefokt.

De regels voor het fokken van huisdieren zijn sinds juli 2014 aangescherpt. De fokker moet zich inzetten om schadelijke, uiterlijke kenmerken of erfelijke afwijkingen te voorkomen.

"Maar de overheid doet er niets tegen", zegt dierenarts Kelly Kessen van Dier&Recht. De dierenrechtenorganisatie biedt de Tweede Kamer daarom een petitie aan, die 15.000 keer is ondertekend.

Korte pootjes

Designerkatten zijn door mensen gemaakte combinaties van meerdere rassen. Ze hebben uiterlijke kenmerken die liefhebbers mooi vinden, maar die voor het dier juist nadelig zijn, zegt Kessen in het NPO Radio 1-programma Dit is de Nacht. "De bambino sphynx is gecombineerd met een munchkin, die korte pootjes heeft. Daardoor waggelt hij heel schattig, maar voor de kat zelf is het niet leuk."