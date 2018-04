Opnieuw verdachte aangehouden voor moord op Martin Kok

De politie heeft vanmorgen in Den Bosch opnieuw een verdachte aangehouden voor de moord op misdaadblogger Martin Kok in 2016. De verdachte is een 25-jarige man uit Utrecht.

De verdachte zit in beperkingen, dat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat mag spreken. Meer wil de politie in verband met het onderzoek op dit moment niet kwijt.

Eind maart werd een 24-jarige verdachte aangehouden. Ook hij komt uit Utrecht. Hij zat vast in de Penitentiaire Inrichting in Alphen, voor een ander strafbaar feit.

Kok werd op 8 december 2016 vermoord bij een bezoek aan een seksclub in Laren (NH). Een schutter schoot hem dood in zijn auto. Er waren al eerder pogingen gedaan om hem om het leven te brengen.