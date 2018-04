Kinderen zijn in vijf jaar aanzienlijk minder buiten gaan spelen

Het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt is in vijf jaar drastisch gedaald, blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van Jantje Beton. Sinds 2013 is het aantal kinderen dat iedere dag buiten speelt gedaald van 20 procent naar 14 procent. 30 procent speelt nooit of maar één keer in de week buiten, vijf jaar geleden speelde nog maar 20 procent zelden buiten.

Jantje Beton maakt zich hard voor buiten spelen; de goededoelenorganisatie wil dat ieder kind minstens een uur per dag buiten speelt. In het onderzoek wordt buiten spelen door verschillende generaties vergeleken.

"Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat er een enorm verschil is tussen de generatie van grootouders, ouders en kinderen op het gebied van buiten spelen", zegt Pauline van der Loo, afdelingshoofd bij Jantje Beton. Terwijl bijna 70 procent van de opa's en oma's, en 65 procent van de ouders als kind meer buiten speelde dan binnen, geldt dit nu nog voor slechts 10 procent van de kinderen.

