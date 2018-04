Dotan is niet de enige die manipuleert, maar 'hij ging een grens over'

De manipulatie door Dotan ging desondanks behoorlijk ver. Zo bleek een Facebook-account op naam van ene Karel Leegwater, die in 2015 schreef dat zijn doodzieke broertje de zanger bij een optreden mocht ontmoeten, nep te zijn. "Daarom gaat het geval van Dotan nog een stap verder dan alleen manipulatie: met het verzinnen van een verhaal over een jongetje met leukemie ga je een morele grens over", vindt De Vrieze.

De zanger zegt in zijn verklaring dat hij het verhaal niet zelf verzonnen heeft. Maar hij zegt wel dat hij het betreurt dat de reactie van Karel Leegwater, die Dotan "een prachtig mens" noemde,lang onder zijn Facebook-bericht heeft gestaan.

De niet-bestaande gebruikers die Dotan op sociale media bejubelden, beledigden bovendien andere artiesten, zoals Marco Borsato, Douwe Bob en Iris Kroes. "Ook dat is natuurlijk slecht gevallen in de muziekwereld", constateert De Vrieze.

Spotify

Het krijgen van veel likes en views is voor artiesten van levensbelang om hoog op populariteitslijstjes te verschijnen. Ook muziekstreamingsdienst Spotify is daarom niet immuun voor manipulatie. Onder meer de rappers Boef en Chris Brown riepen fans nadrukkelijk op hun album niet op iTunes, maar op Spotify te beluisteren om zo hun zichtbaarheid te vergroten.

Dat ook minder onschuldige manieren van manipulatie op Spotify mogelijk zijn, bewees Steven Stoffers. De oud-redacteur van 3voor12 wist met onder meer een zelf in elkaar geknutseld stukje computercode het aantal streams van zijn amateurband The Dying Hippos omhoog te stuwen naar 130.000.

"Dat was kinderlijk eenvoudig. Ik kan helemaal niet programmeren, maar dit was in een uurtje gefikst", zegt Stoffers. "Ik bouwde een programma waarmee nummers in een playlist automatisch na 31 seconden in het volgende nummer overgaan. Zo kreeg ons album enorm veel streams." Spotify telt een nummer dat 30 seconden wordt beluisterd als één stream.

Het bedrijf beweert een algoritme te hebben waarmee zulke praktijken worden tegengegaan. Maar Stoffers vernam pas iets van Spotify toen 3voor12 er zelf melding van maakte. "Spotify zei dat de aantallen zo klein waren dat ze het niet hebben gemerkt. Dat geloof ik gewoon niet. Alle signalen hadden op rood moeten gaan toen een onbekende band ineens zoveel streams binnenhaalde. Vooral omdat al die streams slechts 30 seconden duurden en van één IP-adres kwamen."