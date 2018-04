Shell-topman: we hadden harder moeten waarschuwen voor klimaatverandering

"We hadden assertiever moeten zijn", zegt Shell-topman Ben van Beurden in een podcast van Studio Energie. Al in 1991 bracht Shell een film uit waarin een verontrustend beeld over klimaatverandering in de toekomst werd geschetst. 'Shell wist het, maar heeft er niet zoveel aan gedaan', wordt het olie- en gasbedrijf nu verweten.

"Hadden wij misschien harder moeten praten, hadden we misschien daar een groter probleem van moeten maken? Nou eerlijk gezegd vind ik, als we daarop terugkijken, dat we wellicht assertiever hadden moeten en kunnen zijn", zegt Van Beurden. "Want nu wordt het probleem bij ons neergelegd, terwijl het uiteindelijk natuurlijk een veel breder maatschappelijk probleem is."

Imago

"Het is steeds toch meer Shell tegen de samenleving en natuurlijk stoor ik me daar enorm aan, want zo identificeer ik mezelf niet. En ik denk dat niemand binnen Shell zich herkent in de manier waarop wij van tijd tot tijd gekarakteriseerd worden."

Maar daar heeft Shell volgens de topman ook zelf schuld aan. "We moeten ons beter uitlaten, ons duidelijker profileren, wellicht ook dingen anders doen en zeker anders zeggen." Shell is volgens Van Beurden een totaal ander bedrijf dan hoe het wordt afgeschilderd.