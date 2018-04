Shell-zaak meer dan PR-stunt? 'Winst Milieudefensie niet ondenkbaar'

Milieudefensie gooit het daarom in de aanklacht over een andere boeg en verwijt Shell onzorgvuldigheid. "Het is de vraag is of een rechter een bedrijf daaraan kan houden", zegt Van der Veen. "Dit vereist een creatieve rechter, maar goed, bij de Urgenda-zaak dachten we ook dat de vordering zou worden afgewezen. Zie wat er gebeurde."

Goede reclame voor de klimaatzaak van Milieudefensie is het in ieder geval, zegt Van der Veen. "Ook als het juridische doel uiteindelijk niet wordt gehaald, is het onderwerp hiermee wel op de agenda gezet."

Zo denkt De Jong er ook over. "Gunstig voor de PR is dit sowieso".