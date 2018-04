Minister Lavrov: sporen westers zenuwgas gevonden in zaak-Skripal

De Russische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het erop lijkt dat ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd met een zenuwgas dat is ontwikkeld in het Westen.

Volgens minister Lavrov heeft Moskou vertrouwelijke informatie gekregen van een laboratorium in de Zwitserse plaats Spiez. Dat zou in opdracht van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) onderzoek hebben gedaan naar monsters die zijn genomen van de plek waar de Skripals zijn vergiftigd in Salisbury.

BZ

De OPCW bevestigde donderdag dat de dubbelspion is vergiftigd met een zenuwgas en zei dat dat alleen in een geavanceerd laboratorium gemaakt kan zijn. Details over het gas maakte de OPCW niet openbaar. Ze stonden wel in een geheim rapport.

Lavrov zegt nu dat in het document staat dat het zenuwgas BZ is aangetroffen door de OPCW. Dat was volgens hem onderdeel van het chemische arsenaal van de VS, Groot-Brittanniƫ en andere NAVO-landen. De Sovjet-Unie en Rusland zouden het gas nooit hebben ontwikkeld.

Novitsjok

De minister voegde verder toe dat er volgens het laboratorium sporen zijn gevonden van het gas A234, een variant van novitsjok. De Britten zeiden eerder al dat er novitsjok is gebruikt bij de aanslag.

Volgens Lavrov staat in het OPCW-rapport dat de aanwezigheid van A234 volgens het laboratorium bijzonder is, aangezien het gas erg vluchtig is en er een lange tijd heeft gezeten tussen de aanslag en het nemen van de monsters. Hij suggereerde daarmee dat het A234 niet gebruikt kan zijn om de Skripals te vergiftigen.

Volste vertrouwen

Het Zwitserse laboratorium zegt dat het niet kan reageren op de opmerkingen van Lavrov en verwijst naar de OPCW voor een officiƫle reactie.

Wel laat het laboratorium weten dat het het volste vertrouwen heeft in het Britse laboratorium dat eerder onderzoek heeft gedaan naar de monsters en concludeerde dat er novitsjok is gebruikt. De Britten werken net als het Zwitserse laboratorium samen met de OPCW. Die organisatie heeft zelf nog niet gereageerd.