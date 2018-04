Rusland: Britten spelen met vuur in zaak-Skripal

De Russische VN-ambassadeur Nebenzia heeft in de Veiligheidsraad Groot-Brittannië harde verwijten gemaakt in de zaak-Skripal. Hij verklaarde dat de Britten met vuur spelen en daar spijt van zullen krijgen.

Volgens de diplomaat is Rusland het slachtoffer van een haastig opgezette en slecht onderbouwde lastercampagne van de Britten en hun bondgenoten.

De zaak-Skripal heeft geleid tot een nieuw dieptepunt in de relatie tussen Rusland en het Westen. Over en weer zijn tientallen diplomaten uitgewezen.

24 theorieën

Rusland gaat er met "hoge mate van waarschijnlijkheid" vanuit dat inlichtingendiensten van andere landen de voormalige Russische dubbelspion Skripal in Salisbury vergiftigd hebben. Nebenzia zei dat het Westen erop uit is Rusland in diskrediet te brengen.

De Britse ambassadeur Karen Pierce bracht daar tegenin dat Rusland nu al 24 theorieën heeft gepresenteerd over de vraag wie achter de aanval met zenuwgas op Skripal zit, terwijl haar land het bij één verklaring houdt: Rusland heeft het gedaan.