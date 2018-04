Poetin over vergeldingsaanval: dit vergroot de crisis in Syrië

De vergeldingsaanval op Syrië zal de "humanitaire ramp in dat land alleen maar vergroten" en een nieuwe vluchtelingenstroom op gang brengen. Dit zegt de Russische president Poetin in een reactie op de bombardementen die de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië vannacht hebben uitgevoerd op doelen in Syrië.

Poetin kondigde aan dat Rusland de Veiligheidsraad van de VN in spoedzitting bijeen zal roepen om de "daad van agressie" van de Amerikanen en hun bondgenoten te bespreken. De aanvallen zijn volgens de Russische regering een inbreuk op het internationale recht. Volgens Poetin heeft de militaire actie "een destructieve uitwerking op het gehele systeem van internationale relaties".

"Geen bewijs"

De Russen zeggen dat de coalitie de gifgasaanval als vals voorwendsel hebben gebruikt om in te grijpen in Syrië. Voor de inzet van gifgas is geen bewijs gevonden, claimt Poetin.

Vanuit Moskou kwam eerder de suggestie dat de inzet van gifgas in Douma het werk is van westerse mogendheden.