'Alle partijen kunnen tevreden zijn na de aanval van vannacht'

President Trump noemde de aanleiding voor het bombardement de aanval op Douma van vorige week. Daarbij zou gifgas zijn gebruikt. Het regime van president Assad wilde met die aanval het rebellenbolwerk in Douma innemen.

"De rebellen hebben Douma verlaten. Dat doel heeft het regime dus bereikt", zegt Van der Horst. "Syrië en Rusland protesteren nu luid, maar je zou kunnen redeneren dat het het regime waard was om deze klap te incasseren, zeker nu ze weten dat de Amerikanen spoedig zullen vertrekken."

De Amerikanen, Britten en Fransen moesten hun doelwitten zorgvuldig kiezen omdat sommige opslagplaatsen van chemische wapens in bewoonde gebieden staan. Maar er was nog een reden waarom de aanval beperkt is gebleven. "Minister Mattis van Defensie heeft afgelopen week al zijn zorgen geuit over een escalatie van de strijd als de VS al te hard zou ingrijpen. Afgelopen donderdag zei hij nog: we zijn in Syrië om Islamitische Staat te verslaan, niet om ons te mengen in de burgeroorlog. De Amerikanen hadden duidelijk geen zin om een veel grotere confrontatie aan te gaan met Syrië maar ook met zijn bondgenoten Rusland of Iran."

'Ondergaan en uitgezeten'

De reacties vanuit Syrië op het bombardement zijn inderdaad relatief kalm, vertelt correspondent Lucas Waagmeester vanuit buurland Libanon. "De reactie van de regering-Assad is onderkoeld en zelfs wat opgelucht. 'We hebben deze aanval ondergaan en uitgezeten', dat is zo'n beetje de tekst."

In Damascus gingen vanochtend vroeg mensen de straat op om hun steun betuigen aan president Assad: