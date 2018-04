Woede en protesten in India na groepsverkrachting en dood 8-jarig meisje

In India is heeft de groepsverkrachting van een 8-jarig meisje geleid tot woedende reacties en protesten. Dat komt niet alleen door de verkrachting zelf, maar door het religieuze conflict dat er mee gepaard gaat. De hindoes die het in de regio voor het zeggen hebben, nemen het op voor verdachten.

Swati Maliwal, directrice van de Delhi Commission for Women (een organisatie die de veiligheid van vrouwen in India moet waarborgen) is vandaag in hongerstaking gegaan. Ze eist meer aandacht en bescherming voor vrouwen en kinderen. Maliwi stopt pas met haar hongerstaking als de premier van het land met een concreet plan komt over onderzoek naar seksuele misdrijven tegen vrouwen.

Gruwelijke details

In het politierapport staat dat het meisje van acht, dat Asifa Bano heette, begin dit jaar in het noordelijke stadje Kathua werd ontvoerd. Ze werd drie dagen lang opgesloten in een tempel, waar ze werd gedrogeerd en mannen haar herhaaldelijk verkrachtten. Vervolgens werd het meisje gewurgd. Een week later werd haar lichaam gevonden in het bos.

De politie arresteerde acht verdachten, onder wie een gepensioneerde overheidsfunctionaris, vier politieagenten en een minderjarige jongen. De arrestanten zijn hindoes. Volgens het politierapport wilden de mannen door het meisje te verkrachten en te doden angst zaaien onder de islamitische nomaden, een stam waartoe het meisje behoorde. In de ogen van de hindoes, die in het gebied aan de macht zijn, maken de nomaden op een onwettige manier gebruik van het land rondom Kathua.