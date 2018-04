'Militairen maakten geen strafbare fouten tijdens anti-IS-missie'

Nederlandse militairen zijn niet buiten hun boekje gegaan bij de bombardementen op Islamitische Staat in Irak en Syrië. Dat staat volgens het AD in een Kamerbrief van minister Bijleveld van Defensie.

Nederland deed tussen oktober 2014 en juli 2016 met F-16's mee aan de internationale anti-IS-missie. Daarbij werden meer dan 1800 keer wapens ingezet, waarbij een onbekend aantal mensen om het leven kwam.

Vorig jaar juni werd bekend dat het Openbaar Ministerie in vier gevallen aanleiding zag om een feitenonderzoek in te stellen. Details werden niet gegeven.

De conclusie is volgens het AD nu dat de wapeninzetten in alle gevallen legitiem waren en dat alle procedures correct zijn uitgevoerd. Hoewel niet wordt uitgesloten dat er onschuldige slachtoffers zijn gevallen, ziet het OM geen reden om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de betrokken militairen.