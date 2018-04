Minister Blok: MH17 en Syrië belangrijkste van gesprek met Rusland

De vervolging van de MH17-daders staat boven aan de lijst met onderwerpen die minister Blok van Buitenlandse Zaken morgen in Moskou bespreekt met zijn Russische collega Lavrov. Daarnaast vraagt Blok de Russische minister een bijdrage te leveren aan het stoppen van het conflict in Syrië. Allereerst door een staakt-het-vuren mogelijk te maken, zodat er humanitaire hulp mogelijk is.

In februari zou toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Zijlstra al een gesprek hebben met Lavrov. Dat ging niet door omdat Zijlstra moest aftreden na een leugen over een bezoek in de datsja van president Poetin.

Nu gaat zijn opvolger Blok dus naar Moskou. Hij hoopt op een open gesprek over MH17, waarin Lavrov bevestigt dat Rusland meewerkt met het onderzoek. Blok: "We hebben in de VN-Veiligheidsraad met alle leden afgesproken dat alle landen meewerken aan de vervolging. Ik wil nog een keer benadrukken bij mijn Russische collega, dat het van groot belang is dat ook Rusland meewerkt."

Volgens minister Blok is het niet zo dat er nu geen sprake is van medewerking, "maar het onderzoek vordert en het is dus van steeds meer belang dat die medewerking er is en blijft".

Syrië

Nederland is dit jaar lid van de VN-Veiligheidsraad. Daarom spreekt Blok met Lavrov ook over Syrië. "Rusland speelt een heel belangrijke rol daarin, vaak een heel negatieve."

In zijn gesprek met de Russische minister wil Blok benadrukken dat de rol van Rusland cruciaal is voor het bereiken van een wapenstilstand en humanitaire toegang, en uiteindelijk ook een duurzame oplossing.

'Stap voor stap'

Op de vraag naar eventuele Nederlandse steun voor een aanval in Syrië zegt Blok opnieuw dat hij daar niet op vooruit wil lopen. Inmiddels hebben minister van Defensie Bijleveld en premier Rutte gezegd dat het kabinet begrip heeft voor een vergeldingsaanval.

"Gisteren gaf ik aan dat er allerlei berichten waren, die nog onduidelijk waren. Dat is vandaag ook weer zo. En ik vind dus dat wij stap voor stap moeten opereren. Kijken wat de echte ontwikkelingen zijn. Dat is voor mij ook afwachten."

Premier Rutte heeft in China tegen de NOS gezegd dat hij het betreurt dat Rusland een besluit heeft tegengehouden in de VN-Veiligheidsraad om onderzoek te doen naar het gebruik van chemische wapens in Douma. De premier heeft begrip voor een "proportionele vergeldingsactie" van de Verenigde Staten op Syrië.