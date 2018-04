Rutte: steun voor 'proportionele' vergeldingsactie VS in Syrië

Het Nederlandse kabinet acht het "heel waarschijnlijk dat Syrië achter die verschrikkelijke gifgasaanval in Douma zit". Dat zei premier Rutte in China tegen de NOS. Hij heeft dan ook begrip voor een eventuele aanval van de Verenigde Staten op Syrië.

Rutte zegt het te betreuren dat Rusland een besluit van de VN-Veiligheidsraad heeft tegengehouden om onderzoek te doen naar het gebruik van chemische wapens in de Syrische plaats.

Zo'n onderzoek had boven tafel kunnen halen "wie hier precies verantwoordelijk is", zegt Rutte. Nu dat niet kan, maar het er heel erg op lijkt dat Syrië erachter zit, heeft het kabinet besloten dat Nederland er begrip voor heeft "als de Amerikanen met anderen iets doen", aldus de premier.

Aanval door VS legaal?

Gevraagd of er momenteel wel een internationale juridische basis is voor een aanval op Syrië, antwoordt de premier: "Voor Nederland geldt dat wij sinds een aantal jaren heel precies definiëren wanneer wij zo'n juridische basis wel of niet aanwezig achten. Vandaar dat wij altijd heel zorgvuldig onze woorden kiezen."

Rutte zei verder dat hij alleen maar kan herhalen wat minister Bijleveld van Defensie gisteren al zei: Nederland heeft begrip voor een eventuele aanval op Syrië. "Daarbij is wel van belang dat die proportioneel is. Dat is cruciaal."